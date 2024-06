Schwerer Unfall bei Baustelle zum Semmering-Tunnel

Die Baustelle zum Semmering-Basistunnel ist wohl einer der spektakulärsten in der gesamten Republik – und auch eine der gefährlichsten. Letzteres wurde leider am vergangenen Dienstag wieder einmal belegt. Am Nachmittag führte da ein 27-Jähriger im Abschnitt Grautschenhof (Spital am Semmering) mit der Tunnelaufsicht Routinekontrollen durch. Er war dafür mit einem sogenannten Schallwagen unterwegs, als sich plötzlich vom Kopf des Wagens eine Spindel löste und auf den Mann fiel. Das rund 200 Kilo schwere Teil traf den Arbeiter im Bereich des Brustkorbs.