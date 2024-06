Wo man gut leben kann, arbeitet man auch gerne

Gabriele Schmid, Leiterin der „Stabstelle Fachkräfte“ in der Arbeiterkammer Wien, hat ein Whitepaper zum Fachkräftebedarf verfasst. Ihr grundsätzlicher Befund wird die wenigsten überraschen: In Österreich – ganz besonders auch in Vorarlberg – fehlen an vielen Stellen Facharbeitskräfte.