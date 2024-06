Bahnbrechende KI für Pharmafirmen kommt aus Graz

Das neue KI-Tool wird bereits in die Forschung von Innophore integriert und sorgt für wirkungsfähigere Medikamente. Auch ein internationaler Pharmakonzern in den USA setzt das Werkzeug bereits ein. Aber das Anwendungsgebiet könnte noch viel größer sein: Denn die Künstliche Intelligenz wird aktuell dahin entwickelt, auch klimaschonende Prozesse in der Industrie zu schaffen. Diese Ergebnisse – mit ihrem Ursprung in Graz – wurden nun in der renommierten Zeitschrift „Nature – Scientific Data“ publiziert.