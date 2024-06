„Toptalent!“ Rapid schlägt bei der Admira zu

Zwei Tore

Schöller ist 20-facher ÖFB-Nachwuchsteamspieler, gab 2022 mit 16 Jahren sein Profidebüt in der ersten ÖFB-Cup-Runde für die Admira. In der abgelaufenen Saison erzielte er seine ersten beiden Tore in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Zum Saisonende setzte ihn eine Fußverletzung außer Gefecht. Die Vorbereitung mit Rapid ist allerdings nicht in Gefahr. Schöller wird bei Rapid die Rückennummer 4 tragen.