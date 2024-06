Polizistin von Bettler in Wiener City attackiert

Weil ein 42-jähriger Slowake in aufdringlicher Weise bettelte, wurde am Sonntag Polizisten in die Babenbergerstraße in die Wiener Innenstadt gerufen. Bei dem Versuch, den Mann festzunehmen, ergriff dieser die Flucht. Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin verletzt: Der Bettler hatte ihr mehrere Tritte und Schläge verpasst.