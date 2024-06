Satt hoher Wangenknochen ein Tattoo im Gesicht

Dass der Senat dem 33-Jährigen am Ende der Gerichtsverhandlung Glauben schenkt und der vorsitzende Richter ihn vom Vorwurf des versuchten schweren Raubes freispricht, liegt der doch recht widersprüchlichen Täterbeschreibung der beiden Opfer zugrunde. So konnten sich die zwei überfallenen Damen im Prozess weder an etwaige Tätowierungen im Gesicht noch an Tattoos an Armen und Händen des Beschuldigten erinnern.