Krebskranke Prinzessin Kate schreibt Irish Guards

Prinzessin Kate (42) hat sich mit einem Brief bei den Irish Guards dafür entschuldigt, dass sie die Probe zu einer großen Militärparade wegen ihrer Krebserkrankung verpasst. Am Samstag wurde in London für die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ geprobt, die nächstes Wochenende stattfindet. Kate hätte an der Generalprobe („Colonel‘s Review“) eigentlich teilgenommen, weil sie den Ehrentitel „Colonel of the Irish Guards“ trägt.