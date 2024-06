Hochwürden baut Haus für alle mit Crowdfunding

In einer Rekordbauzeit von einem Jahr wurde in Maria Rain das neue Haus der Begegnung aus dem Boden gestampft. „Der Dank dafür gilt natürlich dem Polier Almir Zecic und seinem gesamten Team“, freut sich Maria Rains Pfarrer Ulrich Kogler, der den Bau in Auftrag gab. Aber nicht nur die Bauzeit kann sich sehen lassen. Denn das Haus der Begegnung kostete insgesamt zwei Millionen Euro.