Drei Unterhaus-Klubs auf den Spuren von Leverkusen

Leverkusen gelang in der deutschen Bundesliga ohne Niederlage die perfekte Saison. Im Salzburger Unterhaus wandeln drei Vereine eine Runde vor Schluss auf deren Spuren und können die Saison perfekt machen. Mühlbach/Hk. ist saisonübergreifend seit 28 Spielen ungeschlagen, steht als Meister der 2. Klasse Süd bereits fest. Das Gefühl einer Niederlage hatte die Mannschaft von Patrick Schweiger zuletzt am 20. Mai 2023. „Da sind wir sehr zufrieden. Wir haben auch Glück, dass wir einen sehr breiten Kader haben“, erzählt der Übungsleiter. Auch Unentschieden gab es in dieser Spielzeit nur zwei. Seit sechs Jahren ist der 34-Jährige Coach bereits im Klub und will den erfolgreichen Weg auch in der 1. Klasse mit weitergehen.