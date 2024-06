Pfefferspray-Attacke: Freispruch im Zweifel

Staatsanwalt unterbricht Zeugen während Aussage

Für Staatsanwalt Manfred Melchhammer hören sich die Versionen so unglaubwürdig an, dass er den als Zeugen geladenen Cousin während seiner Aussage unterbricht: „Sie wissen schon, dass Sie in dieser Sache bereits wegen falscher Beweisaussage und Begünstigung verurteilt worden sind?!“ Am Ende reicht dem Schöffensenat das Substrat für einen Schuldspruch im Sinne der Anklage nicht aus.