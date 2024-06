Laufbegeisterten gehörte die Klagenfurter Altstadt

Mit dabei war auch Franz Kropik - der sechsfache Europameister und siebenfache Weltmeister in der Masterklasse absolvierte die 2,5 Kilometer-Strecke. Profi-Geher wie Kropik erreichen dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 11 km/h, und sind damit um einiges schneller als die langsamen Läufer. Zum Vergleich: Normalerweise marschiert man mit ungefähr fünf Kilometer pro Stunde dahin. Insgesamt pflügten so insgesamt 20 elitäre Geher am Donnerstagabend im Eiltempo durch die Klagenfurter Altstadt.