Sohn von Ex-F1-Ass zieht‘s als Goalie nach Holland

Manchmal fällt der Apfel sehr weit vom Stamm - statt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Rennfahrer zu werden, hat er sein Herz an den Fußball verloren und hält ab sofort die Farben Österreichs als Legionär in den Niederlanden hoch! Er, das ist Jonas Wendlinger, 23-jähriger Sohn von Karl Wendlinger, der zwischen 1991 und 1995 in der Formel 1 aktiv war. Wendlinger, der zuletzt für Ried als Goalie zwischen den Pfosten stand, wechselt zu Almere in die Ehrendivision, die Beletage des Oranje-Fußballs …