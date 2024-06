Bayerns Pavlovic: „Meine Familie wird mich hassen“

Noch kein Treffen mit Kompany

Seine Rolle will er nun auch unter Neo-Trainer Vincent Kompany behalten. „Ich weiß, dass er ein Top-Innenverteidiger war und sehr emotional ist“, so Pavlovic über seinen Coach, mit dem er laut eigenen Angaben allerdings noch keinen Austausch hatte. Bevor der beidfüßige Münchner mit den Bayern in die neue Saison startet, steht jedoch erst einmal die Heim-EM auf dem Programm. Am 14. Juni trifft Deutschland im Eröffnungsspiel auf Schottland – mit Pavlovic‘ Familie als Unterstützer, der Fehde um den Lieblingsverein zum Trotz ...