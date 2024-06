Rehkitz-Rettung mit Drohne hat wieder Hochsaison

In zwei Tagen fünf Kitze gerettet

Die eigens geschulten Drohnenpiloten lassen ihre Fluggeräte stets vor Sonnenaufgang 60 Meter hoch über die Bauernwiesen steigen. Finden sie ein Kitz, markieren sie die Stelle. Anschließend schauen Mitgleider des Bergeteams behutsam und persönlich nach dem Tier. Mit Handschuhen wird das Kitz schließlich in einen Weidenkorb gehoben und in Sicherheit, meist am Waldrand, wieder ausgesetzt. Erst dann bekommen die Bauern die Freigabe zum Mähen. Allein in den vergangenen beiden Tagen konnten so fünf Rehkitze gerettet werden.