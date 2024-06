Katze getötet und beim Spielen damit gefilmt

„Als ich das Video gesehen habe, hab ich mir gedacht, so bin ich eigentlich nicht“, so ein Angeklagter am Mittwoch in Linz. Offensichtlich sei er aber schon so, denn er habe ein wehrloses Tier erschlagen. Drei Freunde seien nicht eingeschritten, weil sie es dem Burschen einfach nicht zugetraut hätten. Die Verhandlung wurde vertagt.