Euro auf höchstem Stand seit mehr als zwei Monaten

Der Euro hat am Dienstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht. In der vergangenen Nacht stieg der Wert der Gemeinschaftswährung bis auf 1,0916 US-Dollar. Dies ist der höchste Kurs seit dem 21. März. In der Früh wurde der Euro bei 1,0910 Dollar gehandelt.