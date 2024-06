Fürs Tour-Ticket muss Konrad auf die Podest-Spur

„Ich hab harte Wochen in der Höhe hinter mir“, keuchte Konrad auf dem Rollentrainer beim Telefonat mit der „Krone“, „aber ich fühl mich gut.“ Das Frühjahr war kein einfaches für den 32-Jährigen: Nach einer Grippe rund um Neujahr startete er mit Trainingsrückstand, beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich stürzte er, dazu musste der Tour-de-France-Etappensieger von 2021 bei seinem neuen Team Lidl-Trek öfter in die Helferrolle schlüpfen. „Es ist nicht ganz so einfach, für sich eine Chance zu finden“, weiß Konrad. Bei der Katalonien-Rundfahrt zeigte er allerdings als Fünfter der „Königsetappe“ auf.