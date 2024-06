Das Kult-Sportgetränk aus dem Lungau ist wieder da

Basische Wirkung soll der Trumpf Sein

Sportmediziner Rösler ist überzeugt, dass das lösliche Pulver das Beste am Markt ist. Vor mehr als 25 Jahren tüftelte Erfinder Norbert Fuchs in einer Lungauer Garage am Trunk. Seit jeher hat Mega Basic etwas, das seine Konkurrenz nicht hat: Es ist mit basischen Bestandteilen versetzt. Es wirkt also bestens gegen das Übersäuern von Muskeln, was vor allem für Ausdauersportler wesentlich ist.