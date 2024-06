Auch Behördenakt zur Mayrhofalm wurden vernichtet

Akten wurden vernichtet

Die Behörden beim Land hätten Peter Seidl die Alm wohl niemals zusprechen dürfen. Landtagsabgeordneter Simon Heilig-Hofbauer (Grüne) will in dieser Sache nun mit einer dringlichen Anfrage von der Landesregierung Antworten. „Behördenfehler von damals kommen den Betroffenen heute teuer zu stehen“, so der Grünen-Politiker.