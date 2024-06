Star ganz privat: „Ich bin Frau und Sängerin“

„Kann mich noch gut an die Schüsse erinnern“

Sie selbst hat die Revolution, mit der sich die Rumänen im Dezember 1989 in Demonstrationen und blutigen Kämpfen gegen das Ceauşescu-Regime erhoben, als Studentin in Bukarest erlebt: „Ich kann mich noch gut an die Schüsse erinnern. Rumänien ist langsam und in kleinen Schritten zur Demokratie geworden. Ich habe hier mit 18 als professionelle Sängerin begonnen. 1990, nach der politischen Wende, haben die Telefone Sturm geklingelt, weil mich alle internationalen Opernhäusern engagieren wollten. Man kannte mich bereits“, erzählt sie lächelnd vom Beginn ihrer kometenhaften Karriere, die bis heute andauert. Was das Geheimnis ihres Erfolgs ist?