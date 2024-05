FIFA stärkt Rechte von Müttern im Fußball!

Die vom Rat des Weltverbands verabschiedeten Reglementänderungen zu Status und Transfers treten am Samstag in Kraft, teilte die FIFA in Zürich mit. „Eine Fußball-Karriere sollte Muttersein und Kinder nicht ausschließen, sondern einschließen“, sagte Ex-Weltmeister-Trainerin Jill Ellis, selbst Mutter. „Ohne Unterstützung hätte ich das alles nicht geschafft und meine Karriere nicht fortsetzen können.“