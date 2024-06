Jubiläumstour zu den Ärmsten der Armen in Nepal

Auf seinen abenteuerlichen Reisen hat er stets große Strapazen auf sich genommen und ist nicht nur einmal knapp dem Tod entkommen. Und auch als Frizzey Greif zuletzt in Nepal am Denguefieber erkrankt ist, hing sein Leben am seidenen Faden. Physisch und psychisch war es kaum vorstellbar, dass er mit Lebensgefährtin Christine Jarosch nach der schweren Krankheit eine weitere „Hilfs-Reise“ starten kann. Es wurden bereits bürokratische Maßnahmen getroffen, um den Hilfsverein weiter zu führen.