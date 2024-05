Erneut abgestelltes Auto in Osttirol zerkratzt

In der J.-A.-Rohracher-Straße in Lienz verursachte ein Vandale Tausende Euro Schaden. In der Nacht zum Mittwoch schlug dann ein unbekannter Täter in Matrei in Osttirol zu. „Auf einem Besucherplatz einer Wohnanlage in der Virgener Straße wurde abgestellter Pkw zerkratzt“, heißt es seitens der Polizei.