Krebserkrankung verschob Lindners Wertigkeiten!

„Es wurde von Anfang an so kommuniziert!“

Daraufhin folgte im Winter eine Leihe zu Union Saint-Gilloise – bei den Belgiern wurde Lindner dreimal eingesetzt, sein Klub blieb dabei gegen Frankfurt, Fenerbahce und St. Truiden ungeschlagen. Ansonsten gab es am Luxemburger Teamgoalie Anthony Moris kein Vorbeikommen. „Es wurde von Anfang an so kommuniziert, dass ich die Nummer 2 bin. Dass es nicht zu mehr Einsätzen gereicht hat, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Moris der Kapitän und eine Vereinslegende ist.“