Holland mit Verletzten, aber ohne BVB-Profi zur EM

„Frenkie wird am Samstag zur Mannschaft stoßen, aber die Dinge laufen gut. Das erste Gruppenspiel (gegen Polen am 16. Juni, Anm.) ist für ihn machbar“, sagte Koeman. Der 22-jährige Linksverteidiger Maatsen, der im Winter von Chelsea an den BVB verliehen worden war, galt nach einem starken Frühling als Kandidat für „Oranje“. „Der Grund dafür ist, dass es mehrere Spieler auf seiner Position gibt und diese bevorzugt werden. Das gibt mir die Möglichkeit, einen zusätzlichen Angreifer zu bringen“, so Koeman.