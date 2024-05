Aufregendes Politdrama mit Oscar-Star Helen Mirren

Im Oktober 1973 sieht sich der damals gerade 25 Jahre alte Staat Israel in einem Überraschungsangriff von Ägypten und Syrien bedrängt. Das dramatisch-militärische Kräftemessen wird als Jom-Kippur-Krieg in den Annalen festgehalten. Zu dieser Zeit bekleidet Golda Meir das Amt der israelischen Ministerpräsidentin, die in diesem fesselnden Politdrama von Helen Mirren gespielt wird, deren meisterhafte Performance, ja auch physische Verschmelzung mit der Rolle atemberaubend ist.