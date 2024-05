Actionfilm des Jahres? ++ Weltbestseller als Serie

Im Kino läuft derzeit der neue Teil der „Mad Max“-Saga: der Mega-Blockbuster „Furiosa“. So mancher behauptet wir haben es hier mit dem Actionfilm des Jahres zu tun. Auf Paramount+ sehen wir Hollywood-Star Ewan McGregor: Er spielt die Hauptrolle in der neuen Serie, die auf dem Weltbestseller „Ein Gentleman in Moskau“ basiert. Auf Disney+ gibts diese Woche die neue Teenie-Serie „Pauline“ zu sehen: eine junge Frau wird dort ungewollt schwanger vom Sohn des Teufels… Ob sichs lohnt? Die Antwort gibt’s im Video oben.