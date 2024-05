Klassische Rollen adé: Neuer Mut zur Hässlichkeit

Vorreiterin ist Kate Winslet, die seit Jahren ihrem „Titanic“-Look abgeschworen hat, sich weigerte, bei Sex-Szenen in „Mare of Easttown“ retuschiert zu werden, und in ihrem kommenden Kinofilm „Die Fotografin“ als Lee Miller wieder auf Charakter statt Äußerlichkeiten setzt: „Die ganze Industrie hat sich so verändert, die Welt wacht auf und merkt: Frauen sind wundervoll! Wir haben interessante Dinge zu sagen, und während wir älter werden und sich unsere Gesichter verändern, entwickeln wir uns weiter und werden gemeinsam mutiger. Die Möglichkeiten für Frauen ab meinem Alter werden stetig besser“, so die 48-Jährige kürzlich in einem „Krone“-Interview.