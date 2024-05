„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Honey hat in ihrem Leben schon mehr von der Welt gesehen als so mancher Weltenbummler. Die siebenjährige Hündin stammt ursprünglich aus Mexiko und kam über Umwege nach Österreich. Hier angekommen, zeigten sich leider rasch einige „Baustellen“: Honey wies so manches körperliches Problem auf, und nach zwei erfolgreichen OPs ist sie zwar schon deutlich fitter, muss dennoch ihr restliches Leben geschont werden. Es wird nach hundeerfahrenen und verantwortungsbewussten Haltern gesucht, die der ruhigen Hündin eine Chance geben. Tel.: 0 732/24 78 87