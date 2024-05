Streit in Asylunterkunft in Feldkirchen eskalierte

Am Dienstagabend führten Unruhen in einer Asylunterkunft in Feldkirchen bei Graz zu einem gefährlichen Zwischenfall: Zwei afghanische Asylwerber gerieten gegen halb neun Uhr offenbar in einen Streit. Daraufhin dürfte der 24-Jährige vor lauter Wut zu einem Küchenmesser gegriffen haben.