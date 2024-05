Das ist der neue Hauptsponsor des GAK

Sportlich lief es für den GAK in dieser Saison prächtig. In souveräner Manier fixierten die „Rotjacken“ nach 17 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga. Doch auch wirtschaftlich geht es vorwärts. Mittwoch Vormittag präsentierten die „Rotjacken“ ihren neuen Hauptsponsor – einen Baukonzern aus Italien.