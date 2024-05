Lenker kam von Straße ab und klemmte im Auto fest

Am regnerischen Dienstagabend wurde einem 37-jährigen Autolenker eine Rechtskurve auf der B 54 zum Verhängnis. Der Weizer war gegen halb neun Uhr unterwegs in Richtung Gleisdorf, als er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Straße abkam und auf die Leitschiene auffuhr. Er krachte in mehrere Bäume und kam verkeilt zwischen Leitschiene und Bäumen zum Stillstand.