Arnautovic: „Wette läuft, Holland schlagen wir!“

Bei Inter wirst Du auch als Typ in der Kabine geschätzt – diese Rolle wird auch bei der EURO gefragt sein.

Eine meiner Aufgaben ist, all die Jungs, welche die erste EURO bestreiten, vom ersten Tag an mitzunehmen. Ihnen klarzumachen, dass Spaß an erster Stelle stehen muss, nicht Druck. Wenn du dir zu viel Druck machst, machst du sehr viele Fehler. Natürlich brauchst du einen gewissen Druck, dazu Adrenalin. Wenn wir all das richtig kombinieren, werden wir erfolgreich sein.