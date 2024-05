Hunderte Feuerwehrleute im Unwetter-Einsatz

Schon wieder mussten zahlreiche Feuerwehren zu Unwetter-Einsätzen ausrücken: Nach heftigem Regen heulten am Nachmittag in den Bezirken Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Leibnitz die Sirenen. Besonders betroffen waren die Orte Bad Waltersdorf, Vasoldsberg, St. Georgen an der Stiefing, Hausmannstätten, Kirchberg an der Raab, St. Stefan im Rosental, Sebersdorf und das Labilltal. Zunächst mussten Sicherungsarbeiten durchgeführt werden, dann galt es, Straßen vom Schlamm zu reinigen und überflutete Keller auszupumpen. Hunderte Feuerwehrleute waren stundenlang damit beschäftigt.