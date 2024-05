Stadttunnel bewegt weiterhin die Gemüter

„Die nun bei der Behörde eingereichte Änderung ist aus unserer Sicht eine geringfügige“, meint Gerhard Schnitzer, Vorstand der Abteilung Straßenbau. Dies zu beurteilen sei aber Sache der Behörde. Sollten deren Zuständige zum gleichen Schluss kommen, könnten die Bauarbeiten in Feldkirch schon in zwei Wochen wieder fortgesetzt werden. Grundsätzlich schreite das Projekt sowohl in Bezug auf die Zeitkomponente als auch auf die Kosten planmäßig voran. Letztere würden nach wie vor bei knapp über 300 Millionen Euro liegen.