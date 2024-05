Zwölf E-Autos brannten: Feuerteufel gefilmt?

Erkennen kann man den Unbekannten auf den Videos zwar nicht. Aber aus der Auswertung von Überwachungskameras geht eindeutig hervor, dass in den Abendstunden des 24. April ein Mann mehrmals an dem Firmenareal in Eibesbrunn, Bezirk Mistelbach, vorbeifuhr. Zunächst radelte der Mann mit einem Kanister zum Tatort, auf dem Rückweg war der Gegenstand nicht mehr zu erkennen.