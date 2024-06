Die kleine Botin definiert Feminismus neu

Ich finde, es sollte inzwischen normal sein, dass auch der Vater bei den Kindern bleibt und in dieser Zeit alles Notwendige arrangiert, organisiert und umsetzen kann, was es braucht, um den Familienalltag zu stemmen. Dazu gehört es mit Sicherheit, die Grundausstattung in der Wickeltasche am Anfang, aber genauso die Lern- und Prüfungsphasen zu begleiten, wenn die Kids vor Schulschluss die Panik bekommen.