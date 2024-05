„Gewessler gegen Edtstadler ist Schlammcatchen“

Außerdem diskutieren die beiden Duellanten über den Charakter verschiedener Persönlichkeiten der heimischen Spitzenpolitik. Und über die Frage, wie sehr man selbst immer authentisch war und dabei das nach außen verkörpert hat, was man selbst auch und ehrlich gedacht hat. Und wie parteiinterne Konflikte gelöst wurden. Glawischnig: „Ich war in meiner aktiven Zeit als Grüne Parteivorsitzende mit den Grünen Jugendorganisationen nie eng verbunden. Es kam zu Problemen und letztlich zum Ausschluss aus der Partei.“ Mölzer nüchtern: „Politische Intrigen gab es in allen Parteien. Zu meiner Zeit auch in der FPÖ.“ Was der Standard mit Lena Scjhilling gemacht habe, war laut Glawischnig allerdings eine Grenzüberschreitung. Mölzer ergänzt: „Die Lena Schilling-Recherche dann gleich in mehrere Folgen aufzurollen, das hat Strategie.“