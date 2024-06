Gold-Füße: Miller treibt den Trend auf die Spitze

Der Red Carpet der Filmfestspiele in Cannes gehört zu den wichtigsten des Jahres. Kein Wunder also, dass dort Kleiderordnungen wie „Keine Sneaker“ selbsterklärend sind. In der modischen Grauzone bewegte sich dieses Jahr Sienna Miller, die mit ihrem Look die Kleidervorschriften über Bord warf und den „Ugly Shoe“-Trend auf die Spitze trieb.