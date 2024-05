Eine Abschiedsvorstellung nach acht Jahren Party

Event als Zuschauermagnet

Denn der schon seit Jahren erwartete Baubescheid für das Hotel unterhalb der Muttereralm-Bergbahn, wo sich derzeit der Slopestyle-Track befindet, ist da. „Unser Vertrag läuft auch aus, die Veranstaltungsfläche wird uns so nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärte Veranstalter Georg Spazier mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn immerhin konnte sich Crankworx in Innsbruck als Zuschauermagnet etablieren, lockte die Massen an. Das will das OK-Team auch vom 12. bis 16. Juni wieder schaffen.