Herzprobleme! Kärntner Profi muss Karriere beenden

Implantierter Chip misst dauerhaft Herzrhythmus

Seit Winter zeichnet ein in der Brust implantierter Chip seine Herzfrequenz auf. Vom Arzt gab es zwar kein Anraten, aufzuhören. „Mir ist das Risiko aber zu hoch. Ich will mir einen Schrittmacher ersparen. Wegen einer Überleitungsstörung kann mein Puls jederzeit stark abfallen“, so König, der schon seit Jahren einen Ruhepuls von bis zu 30 hat.