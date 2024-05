Millionenpleite betrifft auch Linzer Ärztezentrum

Heute, Montag, wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die M‘Management GmbH mit Sitz in Innsbruck vom Insolvenzgericht eröffnet. Die Insolvenzschuldnerin betreibt vier Ärztezentren und beschäftigt aktuell 18 Mitarbeiter. Eines der Zentren ist an der Donaulände in Linz beheimatet.