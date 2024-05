„Messer für manche Schüler Standardausrüstung!“

„Kinder leben in einem Kauderwelsch“

In der Praxis sehe man sehr oft, dass Kinder aus dem Kindergarten kommen und kein Wort Deutsch sprechen, erklärt Krebs die erschreckende Entwicklung. „Teilweise kommt Deutsch als Verkehrssprache nicht mehr an, ganz einfach weil die nicht deutsch-sprechende Community so groß ist, dass die Sprache unter den Kindern einfach nicht verbreitet wird.“ Da könne die Elementarpädagogik tun, was sie möchte. Das Sprach-Manko werde dann ewig mitgeschleppt. „Das heißt diese Kinder leben in einem Kauderwelsch und in einer Community, in der es eben andere Regeln gibt, die zum Teil mit der österreichischen Realität nichts mehr zu tun haben. Und das ist im höchsten Maße gefährdend.“