Bettdecke angezündet – Tiroler landet im Spital

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr St. Johann in Tirol am Freitagabend! Ein 19-jähriger Tiroler wollte mit zwei Bekannten die Feuerfestigkeit einer Bettdecke zeigen und zündete diese an. Dabei fing nicht nur die Decke, sondern auch das Bett Feuer. Ein 21-Jähriger landete im Spital.