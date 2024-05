„Grüne haben ein Problem, nicht Lena Schilling“

Es ist momentan das Top-Thema und eine Schlagzeile jagt die Nächste: Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, wird zurzeit fast täglich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. In ihrer Partei ortet man darin Sexismus und Dirty Campaigning: Wird das Thema wirklich nur so hochgekocht, weil sie eine junge Frau in der Politik ist? Wie viel Privates gehört in die Öffentlichkeit? Bereuen die Grünen sie aufgestellt zu haben?