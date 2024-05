Tiroler Musikkapellen für Dialekt-Studie gesucht

Musikkapellen im Land, aufgepasst! Die Uni Innsbruck bittet um eure fleißige Mithilfe. Das Tiroler Dialektarchiv, das am Institut für Germanistik beheimatet ist und zur Mundart forscht, führt derzeit in ganz Tirol eine Studie durch. „In dieser bitten wir die Mitglieder von Musikkapellen darum, 40 hochdeutsche Sätze in ihren Dialekt zu übersetzen“, erklärt Yvonne Kathrein, die Leiterin des Dialektarchivs gegenüber der „Tiroler Krone“.