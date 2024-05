Reisebus krachte auf A2 in Wasserstoff-Lastwagen

Am späten Freitagabend endete ein gefährlicher Unfall auf der A2-Südautobahn gerade noch glimpflich. Eine tschechische, 42-köpfige Reisegruppe war unterwegs in Fahrtrichtung Graz, als der 53-jährige Buslenker – vermutlich wegen Sekundenschlaf – kurz vor Bad Waltersdorf einem Gefahrguttransport auffuhr. Das Fatale: Der Lkw hatte flüssigen Wasserstoff an Bord.