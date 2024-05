Kind griff in Suppentopf: schwere Verbrennungen

Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war am Freitag gegen 12 Uhr beim Kochen. Dabei befand sich ihre eineinhalbjährige Tochter auf einem erhöhten Bereich neben der Kücheninsel. Als das Kleinkind plötzlich nach unten rutschte, versuchte es sich noch abzustützen.



Verbrennungen zweiten Grades

Dabei griff es mit dem gesamten rechten Arm in den heißen Suppentopf. Das Kind wurde im Beisein ihrer Mutter nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Kinderklinikum Linz geflogen. Dort wurden Verbrennungen zweiten Grades festgestellt.