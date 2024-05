Keine Lizenz für Leoben ++ HLA-Showdown in Hard

Die Wiener Austria und Hartberg kämpfen ab heute Abend um ein Conference League Ticket, Hard und Krems duellieren sich in der HLA Meisterliga um den Finaleinzug und die Oberwart Gunners küren sich zum österreichischen Basketball-Meister – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 24. Mai.