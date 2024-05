„Wir machen uns im Training gegenseitig besser“

„Diese Saison wird eine ganz spezielle.“ Da sind sich alle bei den Vienna Vikings vor dem Start der neuen Spielzeit der European League of Football (ELF) einig. Morgen geht es für die Wiener Franchise mit dem Gastspiel bei den Fehervar Enthroners in Ungarn los, bevor es in einer Woche beim Heimauftakt in der Generali Arena am 1. Juni gleich zum „Battel of Austria“ gegen die Raiders Tirol kommen wird.